Frijspraak foar eigener fan skip Amicitia

By in ûngelok op syn skip, yn augustus 2016, kamen trije Dútsers om it libben doe't de mêst ôfbruts en op de passazjiers terjochte kaam. Neffens de rjochtbank koe net bewiisd wurde dat it syn skuld wie.

De rjochtbank seit dat it de fertochte wol te ferwiten falt dat hy him "onvoldoende heeft laten informeren over de staat van onderhoud van de mast en onvoldoende toezicht heeft gehouden op de verrichte werkzaamheden".