Plannen foar wenningbou op plak stedsskouboarch Trebol

Trebol kampt mei sa'n oerdel miljoen euro efterstallich ûnderhâld en alle jierren moat der in ton oant oardel ton bylein wurde om de eksploitaasje rûn te krijen.

De hjoeddeiske eigener hat Harns Invest benadere foar help, want it pachtkontrakt rint ôf yn augustus 2019 Dat betsjut wol dat bygelyks de bridgeclub op syk moat nei in nije lokaasje. En ek it sinteklaas mearke dat jûn opfierd wurdt moat omsjen nei in oar plak. Reinoud van der Bos fan Harns Invest lit witte dat se fan plan binne om de nijbou yn de styl fan it âlde Trebol te bouwen út begjin 1900. Van der Bos ferwachtet dat der op koarte termyn dúdlikheid komt oer de bouplannen.