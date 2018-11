Gjin ekskuzen foar SC Hearrenfean: der moat no thús echt wûn wurde

Pierie werom yn it sintrum

Ofrûne wykein wûn Fortuna Sittard mei romme sifers fan Heracles Almelo (3-0). Boppedat is de ploech mei PSV en Willem II de iennige klup dy't yn alle útduels in doelpunt wist te meitsjen. Mar dêr stiet dan wer tsjinoer dat Fortuna gjin inkelde kear de 'nul' hold.

SC Hearrenfean is werom te finen op it 12e plak. Trainer Olde Riekerink kin tsjin Fortuna net beskikke oer Morten Thorsby en Dave Bulthuis. Thorsby krige ferline wike tsjin PSV in reade kaart en is ien wedstriid skorst. Bulthuis krige yn Eindhoven syn fjirde giele kaart fan it seizoen en moat ek fan de tribune tasjen.

Lucas Woudenberg sil nei alle gedachten oan de linkerkant stean wêrtroch't Kik Pierie opskoot nei it sintrum. Op it middenfjild is der in plak frykaam foar Yuki Kobayashi. Ek oanfaller Sam Lammers is der net by. Hy hat yn de wedstriid tsjin PSV in boppeskonkblessuere oprûn.