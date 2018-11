Hokker Fries wennet it fierst fan in supermerk?

Dat docht freed bliken út sifers fan it CBS. Ek op de oare Waadeilannen hoechst net fier te rinnen, fytsen of riden foar dyn boadskippen. De ôfstân is op Skylge it grutst, mei 800 meter. Op it fêste lân is it net in ferrassing dat Ljouwert leech útkomt mei 800 meter. Yn Weststellingwerf (2,2 kilometer) en Kollumerlân cs. (2 kilometer) moatst ek in ein ride foar in supermerke. De sifers binne fan 2017. De âlde gemeenten lykas Littenseradiel en Kollumerlân sitte der dan noch by.