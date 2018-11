Harnzer delegaasje besiket yn Sevilla Tall Ships Races 2022 binnen te heljen

Yn Sevilla is dizze dagen The International Sail Training and Tall Ships Conference. Harns sil him hjir offisjeel beskikber stelle as hostport foar 2022. De gemeenteried hat him hjir unanym posityf oer útsprutsen. As it trochgiet, dan wurdt it de tredde kear dat Harns dit grutte nautyske evenemint binnen hellet.

By de edysje fan dit jier wiene der mear as 335.000 besikers yn Harns.