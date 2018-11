Foar 90 miljoen oan plannen as ferfolch op Kulturele Haadstêd

Foar it rapport is in ynventarisaasje makke fan de plannen dy't kultureel Fryslân hat as ferfolch op 2018. It giet om 175 plannen fan 66 ferskillende organisaasjes. Dy plannen fariearje bot, sa wol it Fries Museum útwreidzje foar in bedrach fan 20 miljoen euro, wylst yn Smellingerlân plannen binne foar in iepenloftspul.

Neffens it rapport binne der 23 plannen dy't de term 'blockbuster' fertsjinje, dat binne inisjativen dy't nei ferwachting mear as 25.000 besikers lûke sille. Opfallend is dat foar it grutste diel fan dizze plannen noch oanfoljende finansiering nedich is. It giet ûnder oare om tsien inisjativen fan it Fries Museum en keramykmuseum Princessehof.