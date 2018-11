It wurdt in winter mei ekstremen mei regionaal grutte ferskillen. Yn jannewaris kâns op in kwakkeljende winter, mar yn febrewaris fikse winterkjeld.

Neffens Paulusma kinne we dizze winter langere tiid op redens. Der is in kâns op temperatueren fan min 20 graden. Der sil meardere kearen snie falle.