Oantal bystânsbern yn Fryslân nimt ôf, mar is noch hieltyd heech

Yn saneamde krimpgebieten lûke in protte minsken fuort en omdat se dat dogge, ferdwine der in protte banen. De wurkleazens rint dan op en dan falt te ferwachtsjen dat dêrtroch ek in protte bern fan de bystân libje moatte yn dy gebieten. Yn Fryslân is Noardeast-Fryslân de iennige krimpregio. Yn dy regio falle de gemeenten Achtkarspelen, Dongeradiel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân ca. Yn dy gemeenten leit it persintaazje bern yn de bystân tusken de 5 en 6 persint. Hoe dogge dy gemeenten it ferlike mei de oare Nederlânske krimpgebieten?

Benammen yn Grinslân giet it minder yn de krimpgebieten. Yn Pekela, Appingedam en Delfsyl libbet likernôch in achtste fan de bern yn in bystânsgesin. De krimpgemeente mei de measte bern yn de bystân ys Heerlen yn Limboarch, dêr't hast 15 persint fan de minderjierrigen libje moat fan de bystân.