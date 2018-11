'Takom jier beslút oer bredere slûs by Koarnwertersân'

Njonken it meitsjen fan in realisaasjebeslút yn 2019, ropt de moasje ferantwurdlik minister Van Nieuwenhuizen op om mei de regio's aktyf te sykjen nei in part fan de finansiering dy't nedich is. De moasje waard yntsjinne troch de partijen ChristenUnie, CDA, D66, VVD, SP, PvdA en SGP.