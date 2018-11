Bewenners stride tsjin útstjêrbelied wenweinkampen

Alve jier op de wachtlist

Troch dizze wachtlisten wurdt der no al wiken aksjefierd yn Drachten. In groep wenweinbewenners hat it eardere kamp oan de Kromme Wyk by Drachtsterkompenije beset. De gemeente Smellingerlân ûndersiket op dit stuit oft der nije plakken komme kinne, mar it is noch hieltyd net dúdlik wat de lokaasje wurdt. Sels stiet Kallenkoot al 11 jier op de wachtlist foar in plakje yn Drachten. Mar hy bliuwt skeptysk. "Ik ben al vijf jaar aan het praten met de gemeente van Drachten, maar het heeft mij nog niks opgeleverd."

Doet is yn in gewoan hûs wenjen gean, om't hy foar syn bedriuw mear romte nedich hat. Mar hy hat him nea echt thúsfield. "Het beneemt mij mijn zuurstof. Het is een gevoel dat ik moeilijk kan uitleggen. Ik vergelijk het wel een met opgroeien op een boerderij en vervolgens gedwongen worden om in Amsterdam op 14 hoog te gaan wonen."