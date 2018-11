Tolve Fryske ploegen oerlibje twadde ronde distriktsbeker

Tuskenronde

Net alle winnende klups binne direkt troch nei de trije ronde. Omdat der foar dizze ronde noch 72 klups wiene, komt der in tuskenronde. Dêryn spilet Harkemase Boys 2 ein desimber thús tsjin Be Quick Dokkum. As Bakkefean wint, spilet it yn de tuskenronde út tsjin Genemuiden.

De oare tsien winnende Fryske ploegen binne wol wis fan 'oerwintering'.