15-jierrige jonge krijt wurkstraf foar seksueel misbrûk

De jonge ferbleau lykas it famke op de soarchbuorkerij. Hy hat it misbrûk bekend. Hy hat ûnder oare in autistyske fersteuring en is fermindere tarekkenber ferklearre.

Net de sel yn

Fanwege syn fersteuring en om syn leeftyd, krijt er gjin selstraf. Hy hat in wurkstraf ûnder betingst oplein krige mei in proeftiid fan twa jier. At hy opnij in fergelykber fergryp pleget, moat hy de wurkstraf útfiere

Ek moat hy it jonge slachtoffer 500 euro skeafergoeding betelje. Hoe't it misbrûk oan it ljocht kommen is, is net dúdlik. De rjochtsaak wurdt efter sletten doarren behannele, om't de jonge út Easterwâlde noch gjin 18 is.