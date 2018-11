Skoalbern eksposearje mei selsmakke keunstwurken fan plestik ôffal

It inisjatyf fan it projekt komt fan it Next Level-skoalleprogramma, dat as doel hat it ûnderwiis foar learlingen en learkrêften oantrekliker te meitsjen. Yn it Plastic Super-projekt hawwe learkrêften de learlingen leard oer de skealike effekten fan plestik ôffal yn de natuer.

De eksposysje mei keunstwurken fan de Fryske skoalbern is de hiele moanne desimber te sjen yn dbieb yn de Blokhûspoarte yn Ljouwert.