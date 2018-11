Ek yn heger berop tolve jier sel easke foar deadlike sjitpartij Easterwâlde

De advokaat-generaal giet derfan út dat de Easterwâldster it slachtoffer meardere kearen besketten hat. It senario dat de ferdigening sketse, hat neffens him 'geen begin van aannemelijkheid'. It Iepenbier Ministearje giet út fan moard.

Stekpartij

De 59-jierrige man hie al in strafblêd en siet noch yn proeftiid, foar in stekpartij yn in kringloopwinkel yn Drachten. Neffens saakkundigen is de kâns op werhelling grut.

It hôf docht op 13 desimber útspraak.