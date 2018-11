SC Twizel foar de rjochter om dug-out-ûngelok

By in kuorbaltoernoai op it sportterrein fan SC Twizel wiene bern op in dug-out klommen. Troch harren gewicht skeat de betonnen dakplaat nei foaren en stoarte de dug-out yn.

De dug-out wie boud troch frijwilligers en waard troch de fuotbalklup ûnderhâlden, mar de gemeente is eigner. Skea dy't yn 2013 ûnstien wie by in stoarm, wie melden by de gemeente.