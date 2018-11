Stap 1781 binnen yn it Museumhûs Van Eysinga

It ôfrûne jier waard it hûs restaurearre troch Ann-Katrin Adolph. Sy is arsjitekt by de Vereniging Hendrick de Keyser, de eigener fan it pân. "De renovatie was een groot avontuur. We herontdekten een oude personeelszone die in onbruik was geraakt en deden onderzoek naar de originele kleuren van het interieur. Zo konden we de sfeer en grandeur van vroeger weer terughalen", seit Adolph.