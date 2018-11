Oerfaller fan tabakssaak krijt gjin straf

De man bedrige de 79-jierrige eigner fan de saak yn de Vijzelstrjitte mei in foarwerp dat op in stroomstjitwapen like. Hy naaide út mei in pear doaskes sigaren, mar waard letter oanhâlden yn it Rengerspark.

De oerfal bleau de eigner net yn 'e kâlde klean hingjen en hy sleat syn winkel fuortendaliks. Dat wie er al fan doel, mar hy hie noch twa wiken iepen wêze sild. De saak bestie fjirtich jier.

Ferplichte behanneling

De rjochtbank hat bepaald dat de man ien jier ferplicht behannele wurde moat yn in psychiatryske ynrjochting. Njonken in psychyske fersteuring hat de fertochte ek in ferstanlike beheining en brûkt er harddrugs.