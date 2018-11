Kin it riedsel fan Boalsert ûntsifere wurde?

Der is neat mear fan te sjen, mar ea hat der op it plak efter it stedhûs ien fan de trije terpen stien. It wie nei alle gedachten in hannelsterp. Laach foar laach wurdt no besocht om de geheimen fan dizze terp nei boppe te krijen. It ûndersyk wurdt dien troch archeologysk buro RAAP, en moat sa'n seis wiken duorje.

De hoop is dat der saken út de midsiuwen oantroffen wurde. Bygelyks potten of krûken, mar ek wetter- as bearputten binne nijsgjirrich foar de archeologen.