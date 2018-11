Natuurmonumenten hâldt enkête oer teloargean iepen lânskip

Natuurmonumenten makket him hjir soargen oer en freget Nederlanners yn de Nasjonale Lânskip Enkête om harren út te sprekken oer de ynrjochting fan ús lânskip. Neffens direkteur Marc van den Tweel stiet dat op it spul. As foarbyld yn de enkête stiet ûnder oare de sinnegreide by Bûtenpost. Neffens Natuermonuminten is mar 13 prosint fan ús lân beskerme natuer.