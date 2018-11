Hake hopet dat Cambuur himsels tsjin FC Eindhoven wol beleannet

De Ljouwerters treffe yn FC Eindhoven de nûmer fyftjin fan de earste difyzje. "Ze zijn heel slecht begonnen en hadden daarna goeie fase", seit Hake. "Het is een ploeg die voorin over veel snelheid beschikt en vooral in de omschakeling gevaarlijk is."

Issa Kallon stiet freed foar de tredde kear op rige yn de basis. Hy is bliid dat hy no it fertrouwen krijt fan de trainer. "Dat is mooi. Het is even anders geweest, maar ik ben blij dat ik nu van waarde kan zijn voor het team."