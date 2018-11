Ferd Crone oer syn ôfskie en in oersjoch fan syn wurk as boargemaster

Wêrom hâlde jo op?

"Er is nooit een goed moment om weg te gaan, maar er zijn Eerste Kamerverkiezingen en de Partij van de Arbeid heeft mij gevraagd op de derde plek te gaan staan. Dat weet ik ook pas een paar dagen. Het is voor de regio heel belangrijk wat er in Den Haag wordt besloten. Ik ga daar de belangen van het Noorden behartigen. Dit is met pijn in het hart, want eigenlijk wil je nooit weggaan als je zo'n mooie functie hebt. Ik zal nog een half jaar voluit gaan."

Ofrûne wykein wie it ôfskied fan Ljouwert als Kulturele Haadstêd fan Europa. En no meitsje jo dit bekend.

"Dat is echt puur toeval. De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. De PvdA heeft al een half jaar geleden gezegd dat de commissie nu klaar zou zijn en dat is dan bekendgemaakt. Dat is toevallig, het had ook drie weken eerder of later kunnen zijn. Het is wel een mooi moment na de ReOpening van de Culturele Hoofdstad. Iedereen gaat nu door met het succes dat we hebben gehad een vervolg te geven."