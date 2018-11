Lutz Jacobi oer beslút boargemaster Crone: "Hy hâldt op op syn hichtepunt"

Jacobi fynt dat Crone it goed dien hat yn De Fryske haadstêd en dat er dêr goed paste: "In echte heit fan de boargers, dy't gewoan op de fyts troch Ljouwert gong en mei elkenien in praatsje makke."

Se is ek bliid dat Crone nei Den Haag giet, omdat hy dêr foar Ljouwert in soad betsjutte kin as lid fan de Earste Keamer. "Hy hat in geweldige bult finansjele kunde en in grut netwurk. Litte we hoopje dat hy in ambassadeur is foar Ljouwert en Fryslân", seit se.