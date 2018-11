Jet van Nieuwkerk: "Eetstoornissen nog altijd een taboe"

Yn Nederlân binne ytsteurnissen as anoreksia noch hieltyd in taboe. Sawol slachtoffers sels as de minsken yn har omjouwing doare der út skamte net oer te praten. Mar in ytsteurnis is in sykte dy't bestriden wurde moat. Dat fertelde Jet van Nieuwkerk, hobbykok, blogger, vlogger, en ja, dochter fan. Se wie nei Ljouwert ôfreizge om op it poadium fan IepenUP Live benammen ynformaasje te jaan oer de ytsteurnis orthoreksia.