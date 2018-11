Ferd Crone hâldt takom simmer op as boargemaster fan Ljouwert

De leden fan de Provinsjale Steaten kieze op 27 maaie 2019 de nije Earste Keamer. It kombinearjen fan it boargemasterskip mei in lidmaatskip yn de Earste Keamer is tastien, mar dochs hâldt Crone op. "Na 11,5 jaar fijne en vruchtbare samenwerking met Raad, College en vele burgers, bedrijven en instellingen, en met de afsluiting van de Culturele Hoofdstad van Europa is het een mooi moment voor een wisseling van de wacht."

De proseduere foar de opfolging fan Crone sil yn oerlis mei de kommissaris fan de Kening, Arno Brok, en de gemeenteried gean.