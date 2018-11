Froulju fan Fryslân: Froukje, foarsitter SC Hearrenfean Froulju

Wa is Froukje?

Froukje is foarsitter fan SC Hearrenfean Froulju. Sy hat in dúdlike fyzje foar it frouljusfuotbal en emansipaasje yn it algemien. As frijwilliger is sy altyd yn it spier foar de klup en op in pasjonearre wize belutsen by de spylsters, dy't op harren beurt hiel wiis binne mei Froukje.

De nominaasje

Froukje waard nominearre troch trainster Akke Annema en twa spylsters: "Froukje is de foarsitter fan SC Hearrenfean Froulju fuotbal en karlûker om it fuotbal foar famkes yn Noard Nederlân op de kaart te krijen. As frijwilliger stekt sy in hiel soad oeren mei har bestjoer yn de organisaasje fan de Froulju fan Hearrenfean. De froulju binne in aparte stichting en hearre nét by SC Hearrenfean."

Wêrom setsto dy sa yn foar it frouljusfuotbal?

"Ik fuotbalje sels net en myn dochters ek net. Mar ik fyn gewoan dat frouljusfuotballers gelike fasiliteiten krije moatte as manlju. Dêrom meitsje ik my dêr sa hurd foar".

Wat fynst fan dyn byld?

"De earste kear dat ik boarstbyld seach wie ik echt ûntroerd. It is dochs wol hiel bysûnder, sa'n evenbyld fan dysels."

Wat stiet der op Froukje har boarstbyld?

"Jonges en famkes moatte deselde dream hawwe kinne. Se moatte allegearre by it Abe Lenstra Stadion del ride kinne en tinke: dêr sil ik letter spylje."