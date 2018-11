Undersyk moat bydrage leverje oan ferbettering fan de ynsektestân

Yn it ûndersyk binne sân ferskillende behearmaatregels tapast. Ek it beheind meanen fan begroeiïng rûnom peallen yn it lân en betiid meanen, folge troch yn fazen meane, befoarderdje de ynsektestân. It ûndersyk is fan 2015 oant 2017 útfierd op 24 lokaasjes yn De Lege Midden.

Oer ferbettering fan de wylde bije-stân jout it rapport gjin ynsichten. Dêrfoar sieten der te min bijen yn it proefgebiet. De ûndersikers hoopje mei it ûndersyk in bydrage te leverjen oan de ferbettering fan de ynsektestân dy't soarchlik omleech gean is de ôfrûne desennia.

Oerhandiging

De útkomsten binne woansdeitejûn presintearre op in gearkomste yn De Feanhoop. It rapport waard oerhandige oan deputearre Johannes Kramer.