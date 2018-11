Drachtster (19) krijt hoarekaferbod fan tsien jier

De Drachtster sei woansdei tsjin de rjochter dat hy in grap úthelje woe. Hy soe fan doel west hawwe om de flesse werom te jaan. Hy moast tegearre mei in oar 19-jierrich plakgenoat foarkomme. De twa waarden fertochte fan in wenteynbraak. De rjochter spruts beiden frij, om't der net genôch bewiis wie.

Ien fan de twa manlju waard op 20 septimber betrape op it besit fan in stroomstjitwapen. Dêrfoar krige hy in boete fan 100 euro. Foar de stellerij fan de flesse sterke drank lei de rjochter him ek noch in wurkstraf fan 30 oeren op.