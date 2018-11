LIVE: Jet van Nieuwkerk yn IepenUP Live

Woansdeitejûn is Jet van Nieuwkerk te gast yn IepenUP live. De dochter fan DWDD-presintator Matthijs van Nieuwkerk jout oan de hân fan fideofragminten har fyzje op de hjoeddeistige situaasje yn ús lân. Presintator Jacco de Boer sil it mei har hawwe oer iten, hypes by it itensieden en Orthorexia, de beneaming foar minsken dy't allinnich mar it aldersûnste iten hawwe wolle.