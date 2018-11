"Anders Formeren" fan 50PLUS in brêge te fier foar Provinsjale Steaten

Dat kinne de leden fan de nije Provinsjale Steaten better dwaan nei de ferkiezings yn maart takom jier. Steatelid Jan Waterlander fan 50PLUS hie it inisjatyf naam ta oars formearjen. Waterlander wol ôf fan beslútfoarming op basis fan mearderheid, koälysje fersus opposysje-tinken en it gefoel by opposysjeleden dat harren miening der net echt ta docht.

Waterlander soe ek graach in sakekabinet sjen fan echte bestjoerders as deputearre en net politisy dy't no faaks automatysk deputearre wurde at harren partij yn it kolleezje komt. Uteinlik is de winst dat boargers wer fertrouwen yn de polityk krije moatte, neffens Waterlander.