Oerienkomsten ûntbrekke: bou nije Cambuurstadion lit mooglik op him wachtsje

De fraach is wat der allegear noch barre moat, foardat de earste peal de grûn yn kin. Wy sette it op in rychje.

Ljouwerter gemeenteried

As earste moat de Ljouwerter gemeenteried besluten nimme oer in oantal wichtige saken. It giet dan oer bygelyks in stêdeboukundich plan en in feroaring fan in bestimmingsplan. Op dit stuit stiet dit noch net op de aginda fan de Ljouwerter ried, mar de ynstek is om dat sa gau mooglik te dwaan. It wachtsjen dêrfoar is op boppesteande oerienkomsten en ferklearrings.

Wat noch in stroffelstien wêze kin, is de ferdieling fan de winkels yn Ljouwert. Mei de saken dy't yn it nije stadion komme, ûntstiet in nij grut winkelgebiet yn Ljouwert. Der binne mei de binnenstêd en De Centrale ek al twa grutte sintra. It moat inoar net yn it paad sitte en dêr sil de polityk dan ek rekken mei hâlde moatte.

Provinsje

De provinsje Fryslân sil mooglik in finansjele bydrage fan fiif miljoen euro leverje oan de ûntwikkeling fan it WTC-gebiet. Dêrfoar sil de gemeente Ljouwert stikken oanleverje moatte oan de provinsje, sadat der yn Provinsjale Steaten oer stimd wurde kin. De provinsje is yn ôfwachting fan de ynformaasje dy't se nedich ha.

Dêrnei kin it op 'e aginda set wurde fan de provinsjale polityk. Wichtich is wol dat it net te lang mear duorret, om't der yn maart 2019 provinsjale ferkiezings binne. Tagelikertiid freget ek de provinsje om ekstra omtinken foar de ferskate winkelgebieten yn Ljouwert. Ek hjir is de oprop: it moat mekoar net yn it paad sitte.