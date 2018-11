Feroardielde Jirnsumer op 'e nij de sel yn foar mishanneling

Konfrontaasje opsocht

De Jirnsumer sei dat hy yn de nacht fan 1 july by in hoarekagelegenheid yn de Kruizebroederstraat yn Snits útdage waard troch in groepke jonges, wêrûnder it lettere slachtoffer. Fanwegen syn stevige postuer soe him dat wol faker oerkomme. "Die jongens wilden met mij vechten", sei de Jirnsumer.

It slachtoffer soe neffens him de konfrontaasje opsocht ha. De twa bedarren op de grûn, wêrnei't de Jirnsumer in pear klappen útdielde. By de fal fan it slachtoffer rekke syn holle in bankje, wêrtroch it bliede.