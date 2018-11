Jonge ferslachjouwers wolle ierde rêde en meitsje dokumintêre

Hy is bliid mei de belutsenheid fan de famkes. Ien fan syn doelen as kommissaris is om mear jongerein by syn misje te belûken.

Fryslân Hjoed stjoerde Ima en Benthe ôfrûne moandei as spesjale klimaatferslachjouwers nei de klimaatkonferinsje yn De Harmonie yn Ljouwert. Dêr seagen se mei eigen eagen wat Fryske bedriuwen dogge om de opwaarming te kearen.