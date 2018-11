Douwe de Vries en Antoinette de Jong slaan wrâldbekerwedstriden yn Poalen oer

Sven Kramer soe al net ride yn Poalen. Twa wiken lyn moast hy him ôfmelde foar de earste wrâldbekerwedstriid, om't er tefolle lêst hie fan de rêch. Kramer slacht ek de fjirde wrâldbekerwedstriid op It Hearrenfean oer en hopet der ein desimber wer by te wêzen by it NK ôfstannen.