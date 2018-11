Hypermoderne fûgelsjochhutte foar fûgelers yn de Lendevallei

Fûgelleafhawwers út de omjouwing fan Wolvegea kinne harren kiker alfêst klearlizze. Yn natuergebiet de Lendevallei is in nije fûgelsjochhutte pleatst. De hutte stiet op de polderdyk fan de Catspolder en hat útsicht oer it wetter. Natuerleafhawwers kinne hjir allegearre moeras- en wetterfûgels besjen. It Fryske Gea siket noch in moaie namme foar de fûgelsjochhutte.