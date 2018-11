Fryske metaalbedriuwen lizze twa dagen it wurk del: "Het is noodzakelijk"

De stakers sammelje harren tongersdei yn Jirnsum yn De 2 Gemeenten. De ynset fan de fakbûnen is in takomstbestindige CAO mei ûnder oare in ferheging fan it lean mei 3,5 prosint. Ek wolle se in saneamd generaasjepakt en maatregels om wurknimmers duorsum ynsetber te meitsjen. De wurkjouwers dogge in foarstel fan 3 prosint yn july 2019. "Ons ultimatum staat nog steeds", seit Wilma Nieveen, bestjoerder fan FNV Metaal Friesland. We vragen werkgevers in te gaan op de eisen van de vakbonden en dat doen ze nog steeds niet."

Der wiene mear as 500 minsken by de staking. "We hebben een motiverend praatje gehouden voor de mensen die strijden voor een goed cao." Mar dat giet dreech. Sûnt juny binne der al aksjes. "Ook twee jaar geleden hebben we lang en hard moeten vechten om die cao voor elkaar te krijgen. Klaarblijkelijk is de opstelling van de werkgevers zo dat ze dit van de mensen vragen."

It giet net allinnich om jild, seit Nieveen. "Mensen willen eerder stoppen met werken om gezond de finish te halen. We willen vaste banen voor uitzendkrachten en dat er over toeslagen pensioen wordt opgebouwd."

Nieveen: "Het kan mij niet snel genoeg gaan. Al de mensen die hier vandaag strijden, hebben het liever gisteren dan vandaag rond. Staken is niet leuk, maar wel noodzakelijk."