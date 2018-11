Frou fan in jier lyn ferstoarne Dirk Baron begjint webside as earbetoan

Yn Dirk ferlearen wy as Omroppers in hiele noflike kollega. En in echte professional, want nettsjinsteande syn sykte koe er hjir noch wurkje oant in healjier foar syn ferstjerren.



De Omrop wol syn famylje en freonen in soad krêft tawinskje, net inkeld dizze dei, mar ek foar al dy oare dagen dat sy sûnder Dirk fierder moatte.