Waadhoeke jout mear as in miljoen euro foar lokale inisjativen yn doarpen

Elk doarp krijt in wurdearringssubsydzje foar doarps- en wykbelangen. De bestjoeren krije elk 500 euro as fergoeding foar reis- en gearkomstekosten. Der is ek noch in ûntwikkelsubsydzje dy't oprinne kin oant 10.000 euro. Dêrmei kinne yngewikkelde fraachstikken oppikt wurde, wêrby't profesjonele help ynhierd wurde kin.

Foar projekten dy't bydrage oan de ferbettering fan de leefberens yn doarp of wyk binne projektsubsydzjes beskikber dy't oprinne kinne oant 20.000 euro.