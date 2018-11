'Voucherregeling' foar sirkulêre bedriuwen is suksesfol

Sa'n 30 Fryske bedriuwen dy't aktyf binne yn de sirkulêre ekonomy ha gebrûk makke fan de saneamde 'voucherregeling' fan de provinsje. Dat is in subsydzjeregeling wêrby't it bedriuw ûnôfhinklike saakkundigen ynskeakelje kin of de kennis op it mêd fan ynnovaasje, bedriuwsfiering of personielssaken fergrutsje kin.