Bildtstars & Eigenheimers: fototentoanstelling oer tsien jirpelboeren

De útstalling is woansdei iepene. De portretten binne makke troch fotograaf Linette Raven. De tsien portretten bliuwe fiif jier op dakken fan pleatsen, muorren en skuorren midden yn it lânskip.

It projekt is in ûnderdiel fan Sense of place. It doel is dat de boeren en har famyljes sa in gesicht krije. Watfoar ferhaal ha se te fertellen?

By de foto-útstalling komt ek in 'beleefroute'. Yn de app binne de ferhalen fan de boeren te hearren. De rûte begjint yn Hallum en einiget yn Eanjum. Op de fyts duorret de tocht twa oeren, mar mei de auto binne de lokaasjes ek goed te besjen.

Yn 2019 folgje noch mear 'blow-up'-portretten oan de Waadkust fan Fryslân en Grinslân.