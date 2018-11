Fertraging by gebietsûntwikkeling om Sintrale As hinne

Deputearre Johannes Kramer stelt dat de provinsje in soad realisearre hat, mar dat it ek ôfhinklik is fan de meiwurking fan eigeners fan de grûn.

Kramer erkent de soarch oer it lânskipsplan. Ek it ferrin fan de amtners mei in soad kunde is in probleem, sa tinkt Kramer. Neffens him is it wol sa dat de gebietsûntwikkeling yn 2019 sa goed as klear wêze sil. Saken dy't langer trochrinne, moatte no goed regele wurde, seit Kramer.

By de gebietsûntwikkeling om de Sintrale As hinne binne ûnder mear fyts-, kuier- en ruterpaden oanlein. Ek is natuer oanlein, lykas de foar de regio kenmerkjende ikesingels.