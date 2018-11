Nijkommer yn de Fryske Top 100: 'Maten' fan Johannes Rypma

Hee Johannes, hoe is 't mei dy?

"It giet eins wol hiel bêst mei my. Troch de wike bin ik oan it wurk en yn it wykein treed ik op mei de band. Dy kombinaasje befalt my poerbêst. Fan allinnich mar optrede wurdst sa alderferskriklikst lui; dat wie my mar neat. Dan komst moarns dyn nêst net út en wolst der jûns net mear yn. Alle dagen om acht oere by in baas oan de slach befalt my folle better."

By wat foar baas wurkesto dan?

"Ik gean de boer op mei alles wat in boerebedriuw nedich hat. Fan overalls en learzens oant medisinen foar de kij of nije amers; kinst it sa gek net betinke as ik ha it yn myn bus. Us heit is ynseminator, dus ik wit wol it ien en oar fan it boerebedriuw. Mar ik lear alle dagen nije dingen."

En yn it wykein dus op 'en paad mei de band?

"Jaseker! Eins alle wykeinen hawwe wy wol in optreden. Somtiden is it der mar ientsje en oare kearen binne wy wol trije kear boekt. Mar dat betsjut wol dat ik sân dagen yn 'e wike wurkje. Lokkigernôch haw ik in hiel skiplike baas, dus as ik in kear earder fuort moat of frij hawwe wol, dan kin dat altyd."

Efkes oer jim nije nûmer 'Maten'. Hasto dat sels skreaun?

"Hiel earlik? Nee. Kollega Marcel Smit hat it foar ús skreaun. Ik haw 'm wat ferteld oer ús mateploech en doe is er oan it útfinen gien. Sa kaam er mei dit nûmer oansetten. Ik haw allinnich de toansoart noch in bytsje oanpast, sadat ik it wat makliker sjonge kin. Mar fierder is it hielendal fan Marcel."

En doe moast de klip opnaam wurde. Koest alle maten wat by elkoar krije?

"Ik haw in appke stjoerd mei de tekst: 'Moarnjûn yn de kroech fan Blauhús. It bier is gratis.' No, dan komme se wol. Fan it maitiid hawwe wy de klip opnaam."

Steane al dyn maten der op?

"It is slagge om se allegearre byinoar te krijen. Ientsje is sels út Eastenryk nei Blauhús kaam foar de opnames. Allinnich in maat út Australië fûn it wat te fier reizgjen, dus dy sit fia Skype yn de klip."

De hiele kroech sit hast fol mei knappe keardels.

"Ja hè? Wy kenne elkoar allegearre fan de beukerskoalle. Dy groep is noch hielendal kompleet. Yn it wykein sitte wy geregeld mei ús allen yn 'e keet by Greonterp. Efkes in bierke drinke en byprate. As ik der oer neitink, is dat best bysûnder, mar it fielt hiel gewoan."