Aksjegroep tsjin sânwinning Iselmar is bliid mei útstel beslútfoarming

Dat dy beslútfoarming no útsteld wurdt, hâldt neffens Jelle Draijer fan de aksjegroep net yn dat sy thús bliuwe.

Der komme twa bussen fol tsjinstanners fan de sânwinning nei it gemeentehûs op 'e Jouwer. "Wy wolle ús al hearre litte", seit Draaijer. It is neffens him goed dat der langer neitocht wurdt om ta in goed beslút te kommen.

De aksjegroep sil him ek fierder beriede op aksjes om de komst fan de sânwinning te kearen.

Smals bemuoit him der net mei

Wurdfierder Cor de Nijs fan Smals wol net op de lêste ûntwikkelingen reagearje. Wat it bedriuw oanbelanget, hat it sels alle prosedueres goed trochrûn. Wat der no bart, is neffens de wurdfierder in polityk ferhaal en dêr bemuoit it bedriuw him net mei.

Der sil gjin delegaasje fan it bedriuw nei Fryslân reizgje om de gearkomste by te wenjen.