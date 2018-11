Hoe sit it no krekt mei dy kontroversjele sânwinning yn de Iselmar?

Toeristen wolle gjin yndustrygebiet

It grutste beswier dat de tsjinstanners tsjin de sânwinning hawwe, giet oer de mooglike effekten op de natuer. Neffens harren is der net genôch bewiis levere dat de winning gjin skea dwaan kin oan de natoer. Ek is der noed oer it effekt dat de aktiviteiten fan Smals hawwe sil op it toerisme. Neffens guon rekreaasjeûndernimmers wurdt de Iselmar foar in part yndustrygebiet troch de komst fan de sânwinning. En dat skrikt toeristen ôf.

Konstante brom

Foar de omwenners spylje noch twa oare arguminten in rol. Sa binne se benaud foar lûdsoerlêst. Der soe neffens harren in konstante brom te hearren wêze as Smals ien kear los is. Dêrneist giet harren útsjoch deroan. Yn stee fan op it wetter fan de Iselmar sille se tenei útsjen op in grut wurkeilân mei in 22 meter hege toer.