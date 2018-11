Súdwest-Fryslân wol mei Hylpers yn petear oer brûken twadde wenningen

De groep makket him soargen oer de takomst fan de stêd. "As der gjin aksje ûndernommen wurdt, wurde der hieltyd mear wenningen as twadde wenning oankocht. We sjogge ús stêd dan feroarjen yn in fakânsjedoarp", seit Jaap Kruis. Hy spruts tiisdei op in kommisjegearkomste fan de gemeente.

Kruis: "De wenningpriis wurdt no al heger en dêrom ha Hylpers grutte muoite mei it finen fan betelbere wenningen. Der is in grutte fraach nei betelbere hier- en keapwenningen. In manier om dat te realisearjen is de gemeente te freegje om it bestimmingsplan te hanthavenjen."

Bestimmingsplan: allinnich permaninte bewenning

Yn it bestimmingsplan fan Súdwest-Fryslân stiet dat de wenningen allinnich brûkt wurde mei foar permaninte bewenning. It yn besit hawwen fan in twadde of rekreaasjewenning is net tastien. De groep Hylpers hie by de 42 wenningen in hanthaveningsfersyk yntsjinne. Dan moat de gemeente ûndersykje oft der echt in oertrêding makke wurdt.

Fan mar njoggen fan de 42 wenningen is it hanthaveningsfersyk ûntfanklik ferklearre. Sa'n fersyk mei nammentlik allinnich as 'belanghawwende' en neffens de jurisprudinsje binne je dat allinnich as je binnen 100 meter wenje.