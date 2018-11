Koälysjepartijen CDA, FNP en VVD wolle beslút sânwinning De Fryske Marren útstelle

De riedsfraksjes fan CDA, FNP en VVD yn De Fryske Marren wolle it beslút oer sânwinning yn de Iselmar útstelle. Dêr soe woansdeitejûn in beslút oer falle. De trije partijen dy't it beslút útstelle wolle, foarmje mei-inoar in koälysje. Sy fine it net ferstannich dat de gemeenteried in beslút nimt as yn de Twadde Keamer noch fragen oer de sânwinning binne.