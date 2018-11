Noch hieltyd gjin dúdlikens oer lokaasje wenweinplakken Smellingerlân

Wenweinbewenners wolle al jierren in nij plak foar harren wenwein. Under de bewenners fan de beëage lokaasjes bestean noch in protte fragen. Derom wie der tiisdei in ynformaasjejûn, dêr't alle belutsenen inoar fragen stelle koene, mar de ûnsekerheid is der net minder om, sa konkludearre Corrie Ponne fan it CDA. Sy is teloarsteld yn dit kolleezje oer hoe't dy it oan no ta oanpakt hawwe, want in protte bewenners binne skrokken fan de plannen en witte net wêr't se oan ta binne.