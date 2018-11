Meiwurkers MCL stimme tsjin regeldruk: "Er worden zeker regels geschrapt"

Meiwurkers fan it MCL koene tiisdei in stim útbringe tsjin de regeldruk yn de soarch. De VVAA (in feriening foar wurknimmers yn de soarch) wie yn de sintrale hal fan it sikehûs. '(Ont)regel de zorg' is in beweging fan soarchferlieners dy't minder administraasje wolle en just mear tiid foar de pasjint.