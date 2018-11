Roel Oostra: "Kulturele Haadstêd hie wol wat Frysker mocht"

Inkeld mienskip, fierders neat

Oostra hat net alle foarstellingen fan Kulturele Haadstêd LF2018 persoanlik sjoen, mar it wol folge. "Der binne in protte moaie dingen gebeurd. Mar wêr't ik my oer ferbaas, is dat der offisjeel mar ien Frysk wurd brûkt wurdt. Dat is mienskip. Fierders is der noait mear in Frysk wurd fallen. Wol by Under de Toer fansels, mar net by it grutte wurk. Niks Frysk"

Passepartout foar it libben foar De Lawei

Oostra is no 96 jier. It gie nei omstannichheden goed mei him. "Myn rinnen is net sa bêst mear, mar foar de rest is alles noch okee." Hy wie fernuvere doe't er hearde dat der in priis nei him neamd wurde soe. "Achterôf fyn ik wol leuk." De Drachtster mei dan in respektabele âldens hawwe, mar hy komt noch wol in protte yn it teäter.

"Ik wenje flak achter De Lawei. Doe't ik dêr ôfskied naam, krige ik de fraach wat ik hawwe woe. Ik sei: "Doch mar in passepartout foar it libben." Dus ik kin der sa faak hinne gean as ik wol." Oostra seit dat er alles wol moai fynt, behalve modern ballet. "Dat fyn ik gymnastykoefeningen."