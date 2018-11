FIDEO: Wat hat Ter Avest leard fan syn dei by it Ryksmuseum?

Is direkteur Taco Dibbits fan it Ryksmuseum yn Amsterdam ôfrûne freed wat wizer wurden nei't er in dei de baas wie fan museum it Hannemahûs yn Harns? En koe direkteur Hugo ter Avest fan It Hannemahûs de druk en de drokte fan it Ryksmuseum oan? Beide direkteuren wikselen in dei fan funksje om te sjen as se wat faninoar leare kinne. Direkteur Hugo ter Avest fan it Hannemahûs yn Harns fertelt yn Fryslân Hjoed wat er fan it aventoer fûn.