Nijkommer yn de Fryske Top 100: 'Nei Akkoord' fan Andries de Vries

Andries, dyn namme ha wy noch net earder yn de Fryske Top 100 stean sjoen of wol?

"Dat kloppet! Ik bin dit jier begûn mei it útbringen fan myn eigen nûmers. Yn jannewaris ha ik myn earste single útbrocht: 'Bisto makke foar my?' Dêrnei folge 'Ik flean' en 'Nei Akkoord'. En sûnt koart is ek 'Lyts famke' út."

Tsjong, do timmerest flink oan de dyk!

"Jaseker, ik ha de smaak te pakken. Al sa'n twa jier skriuw ik myn eigen nûmers, mar ik siet der altyd tsjinoan te skiten om der wat mei te dwaan. Oant in freon fan my sei: jonge, jou no ris gas! Doe ha ik in studio opsocht op Google. De earste de bêste ha ik belle en it wie fuort raak."

Dat kinst wol sizze. Dyn nûmers falle yn de smaak.

"Jawatte! Dêr stie ik sels ek fan te sjen. Doe't de Omrop belle dat se myn nûmer draaie woene, wie ik flabbergasted. Dat hie ik hielendal net ferwachte. Fansels, hopest der wol op, mar dat it ek echt draaid wurdt, is wol hiel nuver."

En no dus miskien wol yn de Fryske Top 100!

"Dat soe hielendal fantastysk wêze. Myn nûmer Nei Akkoord wurdt in hiel soad draaid, dus dêr set ik myn jild op yn. Ik wit net hoe grut de kâns is, mar it soe prachtich wêze as er aanst yn de list stiet. Oft dat no op nûmer 99 is of op nûmer 40, it makket my neat út. Mar it soe wol in bekroaning fan dit earste jier wêze."

Wurdst no al folop boekt as artyst?

"Nee, dat noch net. Hiel earlik: dat hoecht foar my no earst ek noch net. Ik bin útnûge foar it Frysk Sjongers Gala en ik skyt no al yn de broek!"

Wat no: plankekoarts?

"Dat net iens. Ik stean faak genôch op de planken as toanielspiler, mar dit is toch oars. Dit binne myn eigen teksten en ferskes, wêrtroch't it folle persoanliker wurdt. As minsken it dan net moai fine, dan nim ik dat hiel persoanlik op."